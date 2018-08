Napoli, l'appello degli abitanti di San Giovanni: «Aiutiamo Jorit a completare l'opera del Che»

Venerdì 24 Agosto 2018, 19:27

«Jorit vuoi da bere? La signora dell’ultimo piano vuole offrirti dell’acqua», chiede un residente delle case popolari di San Giovanni a Teduccio. «No grazie dobbiamo risalire su», risponde lo street artist arrestato poche settimane fa in Israele per un murale che ritrae la giovane attivista Ahed Tamini. L’artista nato a Napoli da mamma olandese non si concede una pausa neanche per accettare un caffè dagli abitanti del cosiddetto Bronx in una calda mattinata di agosto. C’è da portare a termine l’opera che - dopo Maradona e Niccolò - ricoprirà la terza parete delle quattro che caratterizzano i due blocchi di edilizia pubblica. Un mezzo volto ormai del tutto nitido del simbolo della rivoluzione per eccellenza: un Che Guevara con il viso ricoperto dai due segni tribali in rosso, marchio di fabbrica di Agoch. L’obiettivo è concludere il lavoro entro giovedì, regalando così un nuovo squarcio di colori a chi quel quartiere soffocato dalla criminalità e dalle disoccupazione lo vive ogni giorno. A chi questa mattina si è armato di ombrellone, banchetto in legno e cesto di vimini per chiedere a chiunque si fermi a fotografare e ammirare la parete di lasciare una donazione a sotegno della realizzazione di un‘opera non commissionata, ma donata dallo street artist al quartiere.«Stiamo cercando di contribuire a quest’opera con molti sacrifici perché per Jorit ci sono comunque delle spese da affrontare, come il noleggio della piattaforma e i colori, quindi cerchiamo di raccogliere quanto più possibile per aiutare un ragazzo che ci sta rendendo un servizio eccezionale», spiega Rosaria Liccardi del Comitato Ex Taverna del Ferro. L’appello è rivolto a chiunque voglia dare il proprio aiuto. Finora il comitato ha raggiunto la cifra di 500 euro, ma solo il fitto della pedana per un periodo di 15 giorni ha un costo per l’artista di 1.700 euro. «Questa facciata ormai è quasi terminata ma vorremmo aiutare Jorit a completare il quadro dipingendo anche l’ultima».Quale sarà il destino della quarta e ultima facciata rimasta spoglia d’arte? Nel quartiere trova piede l’ipotesi che Jorit la utilizzerà per completare il volto del Che raffigurando l’altra metà del suo viso e rendendo le due pareti un unico mastondontico murale.«Che Guevara è un simbolo di ribellione contro l’oppressore – sottolinea Rosaria Cordone, altro membro del Comitato ex Taverna del Ferro - che in questo quartiere ha due facce, è il governo con le istituzioni locali e la criminalità che purtroppo nella nostra città spadroneggia per mancanza di lavoro. Qui non servono polizia e soldati, serve lavoro, serve che lo Stato e politiche sociali totalmente diverse da quelle messe in campo negli ultimi 50anni».Un segno importante che Jorit e la sua arte lasciano anche alle nuove generazioni. «Il terrirorio spesso viene riconsociuto da una frase, una parola. Questo quartiere è stato riconosciuto per anni come Bronx, ora invece c’è un nuovo segno di riconoscibilità – evidenzia Pasquale Leone, giovane attivista del tavolo Napoli Zeta – questo è un luogo a profonda vocazione industriale che è stato completamente smantellato. C’è bisogno i servizi, ma soprattutto di programmi e progetti culturali e sociali che abbracci questa parte di Napoli e che coinvolga i minori». E cosa ne pensano del lavoro di Jorit gli anziani? «Che dire – risponde candidamente uno di loro – è la bellezza».