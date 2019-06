Napoli, lo storico appartamento in rovina: «Aiutatemi a salvare Palazzo Maddaloni»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 25 Giugno 2019, 07:30

Palazzo Maddaloni è un cantiere in fase di conclusione. I lavori tormentatissimi alla struttura stanno giungendo al termine. C'è una porzione del palazzo, però, che è rimasta ferma ai giorni del degrado: è l'area più imponente, quella che contiene il gigantesco salone da ballo, le stanze affrescate, le memorie della famiglia Carafa di Maddaloni che ha dato il nome all'edificio.Antonio Monti spalanca la porta al piano nobile del palazzo e apre uno squarcio su un degrado che mette i brividi. Antonio fa il professore di religione, s'è ritrovato proprietario di questo gioiello di storia della città per via di un'eredità: un'anziata professoressa di musica che l'aveva conosciuto da ragazzino e gli aveva trasmesso la passione per le note, è rimasta legata ad Antonio fino all'ultimo giorno e quando ha dovuto suddividere l'eredità con i parenti, ne ha lasciato un pezzo anche a lui. Il pezzo più bello ma anche quello più difficile da gestire.