Napoli, archivio Carlo Croccolo: arriva il crowdfunding per salvarlo

«Chi era Carlo Croccolo? Carlo Croccolo era mio marito». Inizia così Daniela Cenciotti, attrice e regista, ricordando il suo Carlo. Il celebre attore nato a Napoli nel 1927 e scomparso nel 2019. «E in quanto marito, era una rottura di palle, perché i mariti lo sono per definizione». E, oltre ad essere un marito, Croccolo era anche attore, doppiatore, regista, sceneggiatore e tanto altro ancora. Trovare un modo per definirlo non è semplice, anzi. Ma alla Cenciotti riesce. E l’occasione le è data dalla raccolta fondi che sta organizzando per salvare l’archivio di Croccolo. «Carlo era esattamente quello che si vede, la prima impressione è stata “e questo chi è?” e dopo dieci giorni siamo andati a vivere insieme».

“Salviamo il prezioso archivio di Carlo Croccolo” è il progetto che ha lanciato da qualche tempo sulla piattaforma di crowdfunding Produzioni dal Basso. «Il crowdfunding riguarda il patrimonio culturale che ha lasciato Carlo», continua la Cenciotti. «Carlo durante la sua lunga carriera, durante la sua lunga vita, ha tenuto una serie di cose, anche abbastanza bene, che vanno dalle foto alle locandine, dalle registrazioni ai copioni, tutte cose che fanno parte della storia dello spettacolo italiano, e della storia in generale d’Italia.

Con questa raccolta cerchiamo di avere aiuti che ci supportino a rendere questo patrimonio ancora più fruibile».

Un museo per Carlo Croccolo. Ma prima ancora di un’istituzione fisica dedicata alla sua memoria, al suo lavoro, alla sua personalità, la Cenciotti ha in mente di digitalizzare tutti gli oggetti dell’attore napoletano, tutto il suo archivio. Tanto materiale cartaceo e audio, prevalentemente inedito. Secondo le stime il costo dell’operazione si dovrebbe aggirare intorno ai 10mila euro. Fatto questo, il passo successivo vorrebbe essere pubblicare un libro biografico su Carlo, «per la cui ricerca, scrittura e pubblicazione occorreranno almeno 15mila euro. L’elaborazione di un sito “museale” dove poter consultare tutta la documentazione ha invece un costo orientativo di 25mila euro».

L’obiettivo della prima raccolta, su Produzioni dal Basso, è di 20mila euro. Grazie al sostegno di 135 persone si è arrivati alla cifra di 7'475 euro. Molto, ma non abbastanza. «In 135 ci stanno aiutando», prosegue Daniela Cenciotti. «135 persone che hanno deciso di unirsi a noi per salvaguardare e curare il patrimonio di Carlo. Per iniziare con un museo virtuale. 135 aiuti e io li ringrazio e li ringrazierò sempre. Tra i primi lavori ci sarà anche il restauro del “Musichiere”, pupazzo del celebre programma musicale andato in onda molti anni fa».

La raccolta, però, cela un obiettivo ancora più grande. Il museo, per come lo vede la Cenciotti, non sarà soltanto il museo di Carlo Croccolo. Sarà un luogo per molti altri. «Mi piacerebbe che tutto questo possa diventare anche la casa di altri personaggi che hanno avuto più o meno la stessa storia di Carlo e che non hanno, come lui, lo spazio dove poterla raccontare. Siamo in molte, siamo in tante. Mogli, madri, figlie e molte hanno tenuto questi ricordi, come me».

La raccolta fondi chiuderà tra 18 giorni. Chiunque può donare affinché il progetto “Salviamo il prezioso archivio di Carlo Croccolo” vada in porto. Il link per raggiungere la pagina sulla piattaforma Produzioni dal Basso è: https://www.produzionidalbasso.com/project/salviamo-il-prezioso-archivio-di-carlo-croccolo/. Mancano ancora poco più di 12mila euro per raggiungere il primo traguardo.