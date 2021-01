Il Comune di Napoli ha assegnato ad Antinoo Arcigay Napoli la gestione degli spazi storici in Vico San Geronimo, la Casa Comune delle Differenze, luogo simbolo per il movimento LGBT+ cittadino e nazionale. «Dopo quasi 40 anni - dice Antonello Sannino dell'Arcigay - uno spazio comunale viene assegnato ad una delle più longeve associazioni LGBT+ italiane, diventando così una delle pochissime strutture pubbliche ad ospitare Associazioni LGBT+ nel nostro Paese».

APPROFONDIMENTI LA MOBILITÀ Viabilità a Napoli, il colpo di grazia: ristretta anche via... LA VIOLENZA Napoli, 30enne al Cardarelli feritocon un colpo al piede: scattano... I TRASPORTI Riapertura scuole a Napoli, l'Anm è in ritardo: mancano...



Negli spazi di vico San Geronimo operano anche altre associazioni LGBT+, come Alfi le Maree, Pochos e il Coordinamento Campania Rainbow. Gli spazi sono già da decenni un punto di riferiemento per la comunità LGBT+ e grazie ad un finanziamneto dell’UNAR – Ufficio Nazionale Anti Discriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri - trasformerà il Centro di Documentazione Paolo Poli in un vero e proprio “Museo della Cultura LGBT”.

Oggi varrà consegnato, alla presenza del Sindaco di Napoli, Luigi de Magistris e delle Assessore Alessandra Clemente e Francesca Menna, il Premo Antinoo d'oro 2019 al Prof. Paolo Valerio, per la lunga e autorevole carriera accademica dedicata agli studi di genere, ai transgenderismi e all'orientamento sessuale e il premio Antinoo d'oro 2020 all' Ospedale Cotugno di Napoli (per cui è confermata la presenza della Direzione Generale dell'Ospedale dei colli) per l’alleanza storica, rinnovatasi anche con recenti ed epocali protocolli d’intesa, con la comunità Lgbt+ nella lotta all'AIDS e nel contrasto a tutte le infezioni a trasmissione sessuale. Infine, sarà assegnato anche il premio Antinoo Movie 2020 a Matteo Russo per la pellicola Amare affondo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA