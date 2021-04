Napoli, l'arcivescovo Battaglia incontra i mercatali: «Sarò il vostro portavoce»

L'arcivescovo di Napoli, Domenico Battaglia, ha incontrato poco fa una delegazione di mercatali che nella mattinata di oggi hanno inscenato un sit in di protesta dinanzi al Duomo. I mercatali hanno espresso a don Mimmo le ragioni delle loro protesta e confidato le loro preoccupazioni sul destino delle loro attività, grazie alle quali trovano sostegno diverse famiglie. I mercatali contestano le restrizioni che sono state decise per il contrasto alla pandemia. L'arcivescovo, precisando che lui non potrà trovare una soluzione alle problematiche evidenziate, ha assicurato che si farà portavoce delle loro istanze. Poi lasciando il sagrato del Duomo ha detto di saper bene che in questa fase sono purtroppo tante le famiglie napoletane che sono in difficoltà.

APPROFONDIMENTI LA CHIESA Don Mimmo Battaglia, la svolta social: l'arcivescovo di Napoli in... L'EMERGENZA LAVORO Whirlpool, la messa dell'Arcivescovo: «Qui dentro Cristo...