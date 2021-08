Napoli, area fitness e nuovi giochi nel parco

Approvato in giunta il progetto di riqualificazione del parco di Via Nicolardi, 800 metri quadrati, per un importo di 200mila euro .Il finanziamento è della Città Metropolitana. Tra gli interventi previsti, rende noto l'assessore al Verde, Luigi Felaco, «la riqualificazione dell'area giochi attraverso una nuova pavimentazione anti-trauma riciclabile al 100% e l'installazione di nuovi giochi, il ripristino/integrazione impianto idrico e di irrigazione, la riqualificazione strutture e servizi igienici e ovviamente interventi di piantumazione».

Si tratta di «un progetto importante fortemente voluto dall'amministrazione de Magistris, dal Consiglio comunale e dalla commissione Ambiente», sottolinea Felaco. Previsti anche disegni e forme tra i viali e i giardini che, oltre al decoro dell'area, consentono di migliorare la percorribilità per ipovedenti. E una nuova area attrezzata per il fitness e per la ginnastica dolce. Più il ripristino, potenziamento ed efficientamento dell'impianto di illuminazione, l'impianto di videosorveglianza in corrispondenza del varco di ingresso e l'eliminazione delle restanti barriere architettoniche con un sistema di rampe che già consentono il raggiungimento e l'utilizzo di tutti gli spazi del parco.