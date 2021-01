Armi e droga sono state sequestrate nel quartiere San Giovanni a Teduccio, nel corso di una operazione 'alto impattò del comando provinciale Carabinieri di Napoli. In campo, con numerose perquisizioni, i militari della compagnia di Poggioreale insieme a quelli del reggimento Campania e del nucleo cinofili di Sarno, in modo particolare nel rione Villa e nel complesso di edilizia popolare di via Alveo Artificiale. Quattro le denunce a piede libero: una per guida senza patente con recidiva nel biennio, una a un parcheggiatore abusivo, una per evasione e una a un cittadino straniero irregolare.

APPROFONDIMENTI IL DEGRADO Napoli sta cadendo a pezzi: anche la Colonna Spezzatacede a incuria... L'INTERVISTA Maradona, l'ex manager Ceci: «Regalo alla città e al... L'AMBIENTE Napoli, il verde pubblico sta scomparendo: «Per salvare gli...

Durante le operazioni sono state rinvenute e sequestrate una pistola calibro 38 con matricola abrasa. pronta a sparare con un caricatore, e sei munizioni. Trovate anche 96 cartucce di vari calibri, 214 grammi di marijuana, 13 grammi di cocaina, 11 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento dello stupefacente. Armi e droga erano nascoste in vari locali condominiali di un condominio di via Vigliena. I militari hanno, inoltre, segnalato tre giovani alla Prefettura quali assuntori di stupefacenti e sanzionato sette persone perché - nonostante le normative antiCovid - non indossavano la mascherina. 11 le contravvenzioni al Codice della strada per un importo complessivo di 11mila e 600 euro. I carabinieri nel corso del servizio hanno identificato 110 cittadini e controllato 77 veicoli. Controllati anche 10 persone sottoposte alla misura degli arresti domiciliari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA