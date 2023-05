Napoli, arriva l'illuminazione in diverse strade: scelta l'impresa per i lavori

L'illuminazione pubblica sarà presto garantita in diverse strade cittadine finora al buio. Si accelera per estendere il servizio attraverso un progetto del 2020. Il Comune di Napoli ha, infatti, individuato l'impresa che si occuperà dei lavori così da rispondere alle esigenze di sicurezza e decoro evidenziate dai numerosi residenti.

L'intervento è stato aggiudicato per 167mila euro mentre il quadro economico complessivo è di 225mila euro. Il progetto, concepito dall'ex giunta comunale, riguarda strade dei quartieri Barra, Ponticelli e Poggioreale - nella zona orientale della città - insieme ai quartieri Pianura e San Carlo all'Arena.

In particolare, grazie alle risorse pubbliche sarà possibile intervenire in via Henri Matisse, via Manet Edouard, via Edgar Degas e via Ettore Giannini, ossia le strade a ridosso di via Bartolo Longo e via Mastellone a Barra. A Ponticelli, invece, si lavora in via Vincenzo Ingangi, strada a ridosso di via Argine. Nuovi punti luce anche in via Tommaso Fasano e via Comunale San Severino (sottopasso ferroviario), entrambe nel quartiere Poggioreale.

A queste si aggiungono via vicinale Torciolano a Pianura e via Francesco Feo nel quartiere San Carlo all’Arena.

Sbrigati i dovuti passaggi burocratici sarà possibile aprire i micro-cantieri così da portare l'illuminazione così da rispondere ai bisogni di maggiore sicurezza e decoro nelle diverse zone.