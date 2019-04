Partita o zuppa di cozze: Napoli divisa tra due riti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 17 Aprile 2019, 07:00

Cozze, freselline, olio rosso ed Europa League. Quest'anno nella zuppa del giovedì santo c'è un ingrediente in più. Il pallone siede alla tavola dei dodici apostoli, dove i piedi si lavano prima di indossare gli scarpini chiodati. Proiezione partita e zuppa di cozze, annunciano i cartelloni pubblicitari. Impossibile scegliere. Tradizione o calcio? Tutt'e due. «Rispetteremo, come ogni anno, la sacralità della zuppa di cozze nella speranza che ci regali un sogno», dicono dalla salumeria Up-nea, centro storico di Napoli, a due passi dall'Università Orientale. Ritrovo amato dagli studenti per aperitivi e bevute serali, il giovedì di Pasqua si mette in tavola la tradizione ma senza perdere di vista il big match.