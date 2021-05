Napoli, ascensore mai collaudato nelle case popolari: servono 82mila euro ma non c'è budget

Ascensore fuori uso e scalini dissestati. É una delle tante situazioni difficili che si registrano nel patrimonio residenziale pubblico della città, ovvero nelle palazzine popolari costruite, per lo più, dopo il terremoto del 1980 per rispondere all'emergenza abitativa. Accade, in particolare, in un fabbricato comunale di via Molino Salluzzo a Ponticelli, quartiere nella zona orientale di Napoli, strada a due passi dal liceo Calamandrei.

