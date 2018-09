Via Raimondi, nella sede dei vigili ascensori off limits da cinque mesi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 13 Settembre 2018, 11:30

Ascensori guasti da 5 mesi nella sede dei vigili urbani di via Raimondi. Nonostante le ripetute richieste dei dirigenti al Comune, gli impianti sono ancora tutti fuori uso. E a farne le spese sono anche i cittadini. Una signora 69enne cardiopatica, costretta a salire a piedi i piani per andare agli sportelli legali, è svenuta. Chiamata l'ambulanza del 118, la donna, portatrice di pacemaker, ha riferito una «perdita di coscienza», come risulta dal referto, ma ha rifiutato il trasporto in ospedale. Il caso è accaduto venerdì mattina, attorno alle 11, ed è stato subito denunciato dai sindacati dei vigili: «La totale assenza di ascensori funzionanti presso il settore legale - scrive nella diffida al Comune la Uil Fpl - ha causato il malore di una utente cardiopatica costretta a salire a piedi agli uffici posti ai piani alti».Nel documento, inviato al Comune e all'Asl, i rappresentanti della sicurezza dei lavoratori (Rls) Antonio Micillo e Assunta Paglionico diffidano il Municipio a «provvedere al controllo e al monitoraggio ai fini della sicurezza dei luoghi di lavoro». E puntano i riflettori anche sulle condizioni in cui versa la sede della Polizia locale di via Raimondi, sottolineando la «quasi mancanza dei sistemi di prevenzione incendi che, unitamente alla sistematica scadenza degli estintori, pone a serio rischio maestranze e utenze in caso di incendi».