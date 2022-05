Asia Napoli per la raccolta differenziata: numero verde per i cittadini

Con il prolungamento dell’orario del servizio call center, ecco un ulteriore sforzo organizzativo di Asia Napoli per stimolare e sostenere la partecipazione attiva dei cittadini ai servizi offerti dall’azienda.

Dal prossimo primo giugno sarà possibile contattare Aisa al numero verde 800 16 1010, anche il sabato in orario prolungato dalle 8 alle ore 19.

«Asia Napoli, soggetto fornitore dei servizi di igiene ambientale in città, con tutti i progressi civili e di miglioramento della qualità della vita che ne derivano per la comunità, non può prescindere dal potenziamento degli strumenti che favoriscono il contatto sempre più immediato con i cittadini» dichiara l’amministratore unico Domenico Ruggiero. «Per favorire lo sviluppo quantitativo ed il miglioramento qualitativo della raccolta differenziata in città, resta fondamentale fornire a tutti i cittadini informazioni quanto più complete e precise con servizi offerti sempre più in linea con le esigenze dei nostri utenti-clienti. Doveroso, quindi, ottimizzare i canali di comunicazione verso l’azienda con un cittadino in grado di utilizzarli anche e soprattutto nei momenti liberi come, in genere, il sabato pomeriggio».

Prenotare il servizio di ritiro ingombranti a piè di palazzo, richiedere informazioni sulle modalità di raccolta differenziata nel proprio quartiere, fornire segnalazioni o esporre un reclamo, è immediatamente possibile senza costi grazie all’ormai storico numero verde che, dal primo giugno, sarà ancora più efficiente nei tempi di fruizione.

Fondamentale per l’azienda è il sempre maggiore avvicinamento e radicamento tra fornitore e fruitore dei servizi di igiene ambientale ed il numero verde anche di sabato in orario prolungato, rappresenta un ulteriore momento per il raggiungimento di questo essenziale risultato.