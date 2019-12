Come orientarsi nella professione di Assistente Sociali, Tesserino day e accoglienza dei nuovi iscritti: un evento denso di contenuti e di prospettive di impegno che chiude gli appuntamenti formativi del Consiglio dell’ordine degli Assistenti Sociali della Campania. Una serata di studio e di riflessione profonda con gli interventi del presidente Gilda Panico, del vicepresidente Massimo Corrado, dei consiglieri Paolo Manfredi e Raffaele Papa e del giornalista Franco Buononato svolta nella sala Campanella in Piazza del Gesù a Napoli, messa gentilmente a disposizione dal Comune di Napoli.



Negli interventi, sono stati affrontati i temi più scottanti della professione di assistente sociale in una realtà che diventa giorno dopo giorno sempre più difficile e complicata e per questo ha sempre più bisogno di operatori limpidi e aperti, preparati e impegnati a spendere ogni energia per dare risposte a chi ha bisogno, a chi non deve più essere considerato un peso o ultimo nella nostra società ma solo svantaggiato e per questo merita rispetto e attenzione.



Al termine del meeting, la presidente del Croas Campania ha voluto ringraziare per il grande contributo alla partecipazione e formulare a tutti i consiglieri del Croas e ai dipendenti del Croas Campania e ai giovani colleghi un futuro professionale ricco di successi. Alla ad fine il tradizionale scambio di auguri natalizi e foto ricordo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA