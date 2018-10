Napoli, la verità di Awa, ristoratrice del Vasto: «Ecco perché Salvini ha ragione»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 4 Ottobre 2018, 10:30

«Sì, io ieri c'ero e ho voluto stringere la mano a Salvini. Quando sono riuscita a salutarlo gli ho anche detto: Bravo! Vai avanti così, ministro: perché chi arriva in Italia deve comportarsi da persona perbene. E chi sbaglia è giusto che paghi». Nel cuore del Vasto, alla fine di via Milano, poche decine di metri prima della chiesa del Buon Consiglio - dove martedì mattina il ministro dell'Interno ha voluto incontrare il parroco, don Vincenzo Balzano - c'è un ristorantino sul quale, non si sa bene perché, campeggia una vecchia insegna: «Bianchi Bianchi». In quei due vani, per tutto il giorno, si servono piatti tipici senegalesi, e dietro ai fornelli c'è lei: Awa Tague, 56 anni portati alla grande, e da 27 residente a Napoli. La sua è una storia da raccontare.