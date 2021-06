Napoli, balli contro il bullismo e cyberbullismo a Fuorigrotta

Tutti in piazza contro il bullismo questa mattina a Fuorigrotta dove cittadini ed associazioni, hanno dato vita ad una serie di gare di ballo. Un momento di riunione, sport e confronto su un tema che da tempo interessa centinaia di giovani e adolescenti. Sono almeno 200 i suicidi nel nostro paese che ogni anno vedono coinvolte le vittime di questo fenomeno su cui oggi - proprio attraverso la danza - si vuole attirare l’interesse della cittadinanza.

«Già prima del covid - afferma l’avvocato Danila De Novellis dell’associazione diritti dei napoletani - giravamo le scuole per cercare di sensibilizzare i ragazzi. Questa di stamattina invece è la prima uscita post pandemia e siamo felici di farla tra la gente, in una delle piazze più difficili del quartiere di Fuorigrotta. La danza è inclusiva e mette tutti sullo stesso piano, senza nessuna differenza. Ecco perché abbiamo intenzione di promuovere iniziative simili tra le persone della nostra città».



Idea già studiata e pronta ad essere messa in atto nei prossimi mesi. Quando balli ed altri spettacoli, saranno portati in giro per le altre piazze del quartiere.

«Con questa ripartenza - conclude l’avvocato De Novellis - vogliamo segnare anche la ripresa delle nostre attività. Continueremo a parlare di bullismo e cyberbullismo con i più giovani. Lo faremo per le strade e nelle scuole perché loro sono il nostro futuro e da loro deve rinascere la società. Una comunità finalmente paritaria e senza le tante distinzioni che sino ad oggi, hanno generato diseguaglianze e sofferenze».