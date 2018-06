«La bellezza è una responsabilità di tutti», bambini e volontari ripuliscono la spiaggia di San Giovanni a Teduccio

Domenica 10 Giugno 2018, 22:13 - Ultimo aggiornamento: 10-06-2018 22:14

Con le loro piccole manine avvolte nei guanti spessi, i bambini hanno riempito decine e decine di sacchi di spazzatura. Hanno capito che «la bellezza è una responsabilità di tutti». E così alla fine sono riusciti a rivedere la spiaggia libera di San Giovanni a Teduccio bella proprio come la loro mamma dopo una seduta dal parrucchiere. Insieme alle clienti dei saloni, i volontari hanno raccolto centinaia di bastoncini di plastica, cicche di sigarette e residui di cibo. Ma anche contraccettivi, siringhe sporche, farmaci, vestiti, piatti di plastica, vetro, suole di scarpe, residui di pneumatici e molta altra spazzatura che aveva completamente ricoperto la sabbia nera vulcanica inquinando il naturale ecosistema di una spiaggia dove è ancora possibile trovare pietre laviche. Con lo slogan «E se il rispetto del mare partisse dalla nostra testa?»I parrucchieri hanno coinvolto anche volti noti, come Fortunato Cerlino e Stefania De Francesco che hanno voluto invitare i cittadini attraverso dei video diffusi sui social. «Non è stato semplice ripulire la spiaggia soprattutto per il gran caldo - ha spiegato l’attrice Stefania De Francesco - ma speriamo che questa iniziativa serva per insegnare al prossimo il rispetto per l’ambiente». «Il nostro dovrebbe essere un impegno quotidiano dedicato soprattutto alle nuove generazioni e speriamo che questo nostro messaggio possa arrivare sull’intera costa campana». conclude Michelangelo Napolitano parrucchiere.l volto di una donna che al posto dei capelli ha delle onde marine da cui spuntano tartarughe e barchette di carta. È l’immagine con cui i parrucchieri Davines insieme a Legambiente hanno voluto sensibilizzare i cittadini a non sporcare il mare e le spiagge. Un’immagine che ha convinto decine e decine di baby volontari che insieme ai loro genitori hanno aderito alla campagna «TuteliAMO il Mare» lanciata dall’azienda Davines e portata qui in Campania dai titolari dei saloni di Napoli e provincia.