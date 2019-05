Bancomat fantasma a Napoli, anche sul metrò il biglietto si compra solo in contanti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 25 Maggio 2019, 11:30

Napoli non è una città per bancomat. Continuano i disagi di chi, specialmente vacanzieri, desideri pagare un acquisto con carta di credito. Il Pos non va giù a molti: siti turistici, negozietti per gadget tra centro storico e San Gregorio Armeno, bar e pasticcerie. Alla lista si aggiunge anche l'Anm: nessuna emettitrice in città - conferma l'azienda - è dotata del dispositivo per transazioni virtuali. Assieme ai disagi continua anche il dibattito: dopo la proposta di ieri del vicesindaco Enrico Panini, anche le associazioni di categoria si dicono pronte a «cercare accordi con le banche più vantaggiosi per i commercianti che si attrezzano per il pagamento elettronico». I disagi dei bancomat fantasma potrebbero presto riguardare anche gli sportivi di tutto il mondo: «Tra 40 giorni la città ospiterà le Universiadi - dichiarano il consigliere regionale dei Verdi Francesco Borrelli e Gianni Simioli della Radiazza, promotori di una campagna per spingere negozi e istituzioni a dotarsi di Pos - Napoli sarà interessata da un flusso di decine di migliaia di turisti e atleti stranieri. La stragrande maggioranza di loro arriverà con pochi contanti e con le carte di credito che sono un mezzo di pagamento usato in tutto il mondo anche per le transazioni di piccola entità».