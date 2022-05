Napoli: bando per la riqualificazione delle strade, si parte da Viale Augusto

È stato pubblicato il bando di gara per l'affidamento dei lavori di riqualificazione degli assi urbani di accesso alla Mostra d'Oltremare. Si parte con Viale Augusto ma l'intervento rientra nell'ambito di un più ampio programma che interesserà anche via Beccadelli, via Cintia e via Marconi.

I lavori, per un importo di oltre 2 milioni di euro, avranno una durata di 300 giorni e prevedono la riqualificazione completa del nastro stradale oltre alla sistemazione delle aiuole. Sarà creato un nuovo manto erboso e verranno piantumate 62 palme americane di grandi dimensioni, assieme a 276 specie di palme nane. E' previsto anche il recupero dei marciapiedi con la pavimentazione in cubetti di porfido. Il termine per la presentazione delle offerte è fissato al 07 giugno 2022.

«Si avvia l'attesa gara per i lavori a Viale Augusto, compresa la rialberatura» ha spiegato l’assessore alle infastrutture e mobilità, Edoardo Cosenza «è prevedibile che fra un anno finalmente rivedremo il fondamentale asse viario completamente recuperato. Un recupero atteso da oltre un decennio».