Napoli, a bando gli spazi di Villa Roomer: si prova a valorizzare l'antica dimora di Barra

Un primo passo per riconsegnare decoro a Villa Roomer a Barra, nella zona orientale di Napoli, una delle centoventidue ville vesuviane del Miglio d'Oro. Il Comune ha aperto il bando per concedere ai privati due spazi della storica dimora con l'intento, da un lato, di valorizzare il vasto patrimonio e, dall'altro, e di sollecitare lo sviluppo del territorio attraverso commercio e iniziative culturali.

Palazzo San Giacomo è proprietario di buona parte dell'elegante e antico palazzo di corso Sirena che è completamente abbandonato e in attesa di attenzioni. La procedura appena avviata riguarda, in particolare, due locali con accesso diretto dalla strada. Il primo, al civico 63, composto da due vani e dai servizi, ha una superficie di 44 metri quadrati ed è in normali condizioni di manutenzione. Per esso il Comune ha scelto un canone mensile a base d'asta di 243 euro. Molto più basso, invece, l'importo dell'altro locale: appena 198 euro al mese per i 41 metri quadrati del civico 65, anch'esso con due stanze e un bagno. La convenienza dipende sia dalle condizioni manutentive edili e impiantistiche - valutate in mediocri - sia per la presenza di un vano inaccessibile, quindi non valutato nella stima.

Chi prenderà in fitto gli immobili dovrà farsi carico di tutte le spese per i lavori di manutenzione e occuparsi di eventuali arredi, rifiuti e altro materiale abbandonati nei locali che sono nel perimetro di Villa Roomer considerata un insediamento di interesse storico in quanto unità di base pre-ottocentesca, così come evidenziato negli atti del Servizio Tutela e regolarizzazione del patrimonio dell'ente di piazza Municipio. I due spazi di corso Sirena potranno ospitare uffici privati e studi professionali, imprese artigiane per la produzione di beni artistici o per l’offerta di servizi quali, ad esempio, estetica, acconciatura, prestazioni mediche, trasporto merci e persone e così via. «Non sarà possibile - chiarisce il Comune - chiedere l’affitto per la vendita di articoli per soli adulti, per centri scommesse e gioco e per i cosiddetti “compro oro”. Coloro che intendono aggiudicarseli dovranno preparare un’offerta economica pari o superiore al canone messo all'asta: il criterio per scegliere il vincitore, infatti, è quello del massimo rialzo. La locazione durerà sei anni, rinnovabile per altri sei.

C'è tempo fino al 10 luglio per partecipare all'avviso pubblico ed è obbligatorio prendere parte al sopralluogo previsto pochi giorni prima».

Villa Roomer, una delle dieci ville vesuviane del quartiere di Napoli Est, si caratterizza per l’imponente facciata in rosso porpora. Il palazzo - che prende anche il nome dai Sanseverino, principi di Bisignano - è stato ampliato nel 1600 per volere del mercante fiammingo Gaspare Roomer partendo dalle rovine di una villa già esistente sin dalla fine del 1500 come descritto da De Seta nel libro «I casali di Napoli». Altri elementi caratteristici di Palazzo Bisignano sono il cortile con il porticato e il pozzo, lo scalone e le terrazze. Non meno belle e di valore la torre belvedere e la balaustra in piperno sulla terrazza. Non c'è più traccia, invece, dell'antico giardino botanico un tempo posto alle spalle della struttura.

La Villa di Barra - in passato utilizzata anche come scuola - custodisce gli affreschi attribuiti ad Aniello Falcone raffiguranti le storie di Mosè e dichiarati di particolare interesse artistico e storico nel 2014. I dipinti - commissionati al Falcone da Gaspare Roomer - impreziosiscono un appartamento privato al piano nobile della dimora per la quale, già da anni, si attendono il restauro e la generale riqualificazione dal Comune così da consegnarla alla collettività.