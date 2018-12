Baroq art bistrot, apre a Napoli il locale del fratello di de Magistris: «Lavoreremo per la riqualificazione»

Giovedì 6 Dicembre 2018, 20:27 - Ultimo aggiornamento: 06-12-2018 21:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dall’arte antiquaria a quella della cucina e del buon bere. Piazza Vittoria - nel cuore di Napoli - continua a essere luogo di riflessione e cultura con Baroq art bistrot.Un locale che nasce con un intento preciso, come dichiara Claudio de Magistris, fratello del sindaco Luigi e socio del nuovo bistrot: «Vogliamo essere una galleria aperta a tutti che coniughi arte e gastronomia». Gli spazi interni infatti, sono decorati con materiali tipici partenopei come il tufo giallo e la pietra lavica. Ma non solo. Anche le antiche mura ottocentesche del palazzo De Majo continuano ad affascinare gli ospiti.«Abbiamo voluto affidare l’apertura a un artista napoletano del seicento, Domenico Gargiulo, e questa è solo la prima delle nostre sorprese».Proprio piazza Vittoria però è da tempo al centro di polemiche e discussioni, rispetto a una riqualificazione che stenta a decollare. «Noi esercenti - continua de Magistris - siamo pronti ad esserci per la riqualificazione di questo tratto di strada. Non appena sarà concluso l’iter burocratico siamo pronti a fare la nostra parte».