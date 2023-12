Napoli, sulla basilica di San Domenico Maggiore rimosso il corno rosso della discordia

Alla fine ha prevalso il buon senso e il discutibile corno rosso, proiettato sulla facciata angioina della Basilica di San Domenico Maggiore a Napoli, è stato “rimosso”.

Un passo indietro da parte del comune di Napoli che ha finanziato il videomapping - la proiezione di immagini e suoni per aumentare la percezione sensoriale - nell'ambito delle attività previste per le festività natalizie, all'indomani della lettera di protesta dei frati predicatori della storia basilica cittadina, indirizzata al sindaco Gaetano Manfredi, che sottolineava: «la commistione di sacro e profano, sconveniente per un luogo sacro e antico».

Soddisfazione da parte del consigliere municipale Pino De Stasio, tra i primi a sollevare il caso: «Una vittoria dei cittadini e delle tante associazioni e comitati che hanno supportato questa “epica” battaglia cha vede al centro della triste vicenda il rispetto della Storia e della dignità dei luoghi.

Un parziale passo indietro del Sindaco ed auspico che lo stesso accolga e rifletta sulle numerose critiche giunte, anche da parte del mondo cattolico, e si confronti attivamente recuperando uno spirito di partecipazione».

Ancora, Antonio Pariante presidente del Comitato Portosalvo, intervenuto subito sul caso: «Dopo la protesta dei comitati il Comune fa marcia indietro e oscura l’imbarazzante proiezione dalla facciata della storica chiesa. Recuperato il rispetto e la dignità della Basilica di San Domenico Maggiore».