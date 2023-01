Napoli, torna la Befana di piazza Mercato

Torna in auge una delle più belle tradizioni partenopee: la Befana a piazza Mercato. Così si riaccende la magia di un'usanza che per anni ha animato l'antica agorà con l'allegria e la dinamicità delle bancarelle colme di dolciumi e giocattoli. Sono ben 54 le casette di legno allestite per riempire le calze di bambini, famiglie e visitatori. Un'atmosfera di festa avvolta anche da alcune luminarie a tema natalizio. Ma quest’anno, per la gioia dei più piccini, la storica fiera partenopea è iniziata in un modo alquanto speciale: una banda ha dato il via all’inaugurazione - a piazza Mercato - di un vero e proprio villaggio dedicato alla regina dell’Epifania, la vecchietta dal naso ad uncino e dalle scarpe tutte rotte che, a cavallo della sua scopa, distribuisce i dolciumi e i giocattoli ai bambini buoni della città.

Il taglio del nastro è avvenuto in presenza del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, dell’assessore al Turismo e alle Attività produttive Teresa Armato e del presidente commissione Cultura, turismo e attività produttive Luigi Carbone. «È il primo atto di un percorso che vogliamo intraprendere con le amministrazioni, insieme agli assessorati al turismo e al commercio perché questo è un luogo simbolico della città che può dare tanto a Napoli e che merita investimenti e una nuova vocazione per ritrovare centralità - commenta il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi - Quindi questo è un momento di augurio e di impegno da parte nostra. Sicuramente insieme ai commercianti del territorio, e in collaborazione con la Municipalità, con cui abbiamo portato avanti la fiera, cercheremo di investire e di intraprendere un percorso importante per piazza Mercato».

Così con il Villaggio della Befana torna in vita anche la tradizionale Fiera dell’Epifania che per tre giorni - dal 3 al 5 gennaio - vedrà animare la piazza con diversi appuntamenti da segnare in calendario. «Abbiamo fortemente voluto il ritorno della Fiera della Befana a piazza Mercato, non solo perché era una tradizione identitaria della nostra città, di questo territorio e di questa piazza, ma anche perché questa piazza è un luogo simbolico che non deve essere abbandonato - commenta l’assessore al turismo, Teresa Armato - Una piazza che deve avere un progetto di rilancio importante che parti dalla sua originale identità, ovvero quella commerciale, un’identità che però abbracci anche fiere ed eventi musicali come quelli previsti per la sera del 5 gennaio, con il grande concerto di Valentina Stella».

Sempre il prossimo giovedì, in attesa della Befana, ci sarà anche la Notte Bianca: una vera calamita attrattiva per le famiglie, e i numerosi visitatori, che si divertiranno a fare la calza. «Credo che tutto questo possa essere coniugato e declinato per far sì che piazza Mercato diventi il riferimento per il rilancio di questo territorio, dell’intero quartiere e della municipalità», conclude l'assessore. Una tradizione, quella della fiera dell’Epifania, che torna anche grazie alla collaborazione con Municipalità II, associazione Cultura Musicant, Fondazione di Comunità del Centro Storico di Napoli, Asso-Gio.Ca, Consorzio Botteghe Tessili, Consorzio Antico Borgo Orefici.