«Napoli bella, sporca e insicura», ecco il dossier scritto dai turisti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 30 Aprile 2019, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I turisti che arrivano a Napoli restano estasiati di fronte alle bellezze della città. Le cercano, le vivono, se ne innamorano: questa premessa è necessaria per comprendere il seguito della vicenda che state per leggere. Racconteremo di un libro bianco messo insieme dalla Federalberghi nel quale sono raccolti tutti i suggerimenti, le preoccupazioni, e anche le critiche presentate alla reception dagli ospiti. Questo non significa che i turisti sono scontenti della città, dettaglio che va chiarito a beneficio dei paladini di Napoli che partono lancia in resta quando pensano che qualcuno ne parla male ma generalmente si fermano solo alla lettura del titolo. Insomma, assieme all'entusiasmo ci sono anche le critiche e ascoltarle potrebbe contribuire a rendere migliore l'accoglienza.