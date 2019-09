Napoli, il fallimento delle manutenzioni e lo scempio della bellezza tradita

Venerdì 6 Settembre 2019, 08:00

Viene naturale, per chi la ama, raccontare Napoli come una città velata. Ozpetek ne ha realizzato un film di successo. Velata come la danzatrice delle Mille e Una Notte: dietro ogni velo c'è un altro velo, poi un altro velo e un altro velo ancora. Meraviglia. Stupore. Orgoglio. Si fa decisamente più fatica ad accettare l'idea che Napoli sia una città svilita. Una città che butta via la sua grande bellezza. La mortifica. La attacca ogni giorno. E la lascia svilire, appunto. Fino, in alcuni casi, ad annientarla.Di questo parliamo quando parliamo dei luoghi d'arte che crollano a pezzi, dei monumenti imbrattati, del verde non curato e quindi negato, delle fontane a secco, delle eterne incompiute che sventrano il paesaggio urbano, del lento disfacimento del trasporto pubblico. E dei simboli che dovremmo proteggere dal degrado, e che sono stati invece infettati dal virus dell'incuria.A Napoli il tempo delle denunce, come quello dei cantieri, sembra eterno. È uno sconcertante effetto deja vu. Tutto già visto, ingoiato, digerito. In tutti questi anni abbiamo sentito parlare, più o meno a vanvera, di rivoluzione. Il nostro petto si gonfia d'orgoglio quando vediamo moltitudini di turisti che affollano le strade del centro storico. E montiamo su tutte le furie quando Napoli viene bistrattata, maltrattata, vilipesa. Giusto così. Solo che dovremmo spendere le nostre energie anche per pretendere che a Napoli funzioni quella cosuccia da niente che si chiama decoro, manutenzione della città. C'è un assessorato che dovrebbe occuparsene. E che dovrebbe occuparsi anche delle politiche di contrasto al degrado. Non pervenuto.La manutenzione della città è stata la grande assente delle ultime esperienze amministrative. Basta partire dai simboli della città per prendere atto del fallimento. È un fallimento incontrovertibile e netto. Da piazza Plebiscito alla Villa Comunale non c'è un solo simbolo della città che la stessa città riesca a difendere. A proteggere. A tutelare. A consegnare alle nuove generazioni come le generazioni precedenti l'hanno consegnato a noi. È una deriva che sembra inarrestabile, nonostante Napoli continui ad esercitare una straordinaria attrazione turistica.Restiamo per un attimo a piazza del Plebiscito. In una città troppo piena, c'è anche la bellezza del vuoto. E il metafisico vuoto del Plebiscito, con la sua platea sterminata, potrebbe esprimere la bellezza senza tempo di una città anfiteatro. Solo che anche il vuoto del Plebiscito è svilito. È un vuoto sfiorito, stravolto dall'incuria, trasfigurato dal buio. Un buio pesto che continua ad avvolgere - nonostante le promesse, gli impegni e il mare di parole versate - la nostra piazza più bella.Anche la Villa Comunale è diventata, con gli anni, il simbolo del naufragio delle promesse. Lo stato di spaventoso degrado in cui versa da anni la il parco borbonico è un autentico crimine perpetrato ai danni della città. Un crimine rimasto impunito, nonostante le denunce dei comitati, gli esposti dei residenti, la rabbia delle mamme che vorrebbero portare in Villa i propri figli a giocare e non possono più farlo, e i dubbi della comunità scientifica, che si interroga da anni sulle devastazioni avvenute nel sottosuolo del parco, fino a compromettere la sopravvivenza delle piante che un tempo, di quel parco, erano il lustro e oggi non lo sono più.E ancora: il San Carlo ingabbiato, le fontane senz'acqua, le fioriere distrutte, le aiuole abbandonate da anni, i mezzi pubblici sotto il livello della decenza, gli spazi decorativi ridotti a fiere da strapaese, le buche a ogni angolo, la straziante attesa che via Marina torni a essere un'arteria normale, e non un enorme tubo di scappamento a forma di strada. Di tutto questo parliamo quando parliamo di Napoli città svilita. Ci siamo incartati nell'equivoco di considerare eterna la rendita delle bellezze artistiche e naturali, che attirano turisti a frotte facendoci gridare ogni volta al miracolo. Mentre rischiamo di perdere la capacità di indignarci.Napoli è una città che va continuamente in scena, sotto gli occhi del mondo. Tutti amano rappresentarla ed essa stessa ama autorappresentarsi, di continuo. È difficile trovare una città che abbia la stessa potenza evocativa di Napoli, che disponga di un'identità altrettanto forte, di immagini (e simboli) in grado di esercitare la stessa forza attrattiva. È uno straordinario patrimonio mediatico che deve però fare i conti, quotidianamente, con il disfacimento inesorabile e lento delle funzioni pubbliche, dei servizi essenziali, del patrimonio collettivo.Per anni De Magistris, anziché occuparsi seriamente del decoro della città, ha preferito urlare a squarciagola contro ogni potere forte e costituito, nascondendosi dietro una rivoluzione di cartapesta che alberga solo nella sua testa e celando la polvere (e il degrado) dietro slogan buoni solo per fare audience. Questo scivolamento progressivo verso una dimensione più politica che amministrativa - dunque verso una dimensione simbolica - ha fatto perdere di vista, al sindaco, ai suoi assessori, alle classi dirigenti, il tema del decoro della città.Facciamo in modo che questo tema torni centrale. Per continuare a parlare di Napoli come una città velata - labirinto di volti, storie, tesori e memorie - anziché una città che svilisce, e sfiorisce, sotto i nostri occhi.