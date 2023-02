Napoli, Belvedere di via Tasso: intervento sulle aiuole ma la balaustra resta pericolante

Per un belvedere liberato dalle transenne e riportato al suo antico splendore, quello di Largo San Martino, ce n’è un altro ancora deturpato e addirittura pericolante, quello di via Torquato Tasso, situato sempre nel quartiere Vomero. Quasi sette mesi fa, era il 26 luglio 2022, un pezzo del costone in pietra posto a copertura della balaustra - dalla quale è possibile ammirare il golfo di Napoli - crollava, cadendo per diversi metri fino ai gradoni sottostanti che tagliano in due via Tasso. All’epoca, i servizi del Comune, insieme ai vigili del fuoco, apposero un nastro segnaletico che durò il tempo di pochi giorni. Da allora questo meraviglioso spicchio di città è stato completamente dimenticato fino a pochi giorni fa, quando, martedì 7 febbraio, i giardinieri della Municipalità 5 Vomero-Arenella, coordinati dal relativo Ufficio tecnico, sono intervenuti diserbando la piccola foresta selvatica venutasi a creare sulle aiuole del Belvedere. Un’azione di decoro doverosa, celebrata sui social da diversi consiglieri dell’ex circoscrizione e dall’assessore al Verde dell’ente di via Morghen, Tiziana D’Aniello, effettuata però su un’area che non è stata ancora messa in sicurezza dal danneggiamento dell'estate scorsa. A segnalarlo pubblicamente è il gruppo consiliare di Forza Italia della Municipalità, composto dagli eletti Francesco Flores e Antonio Culiers. «Era il 26 luglio – scrivono i due consiglieri - quando ricevemmo da un residente una segnalazione per la caduta di un costone in pietra posto a copertura di una porzione consistente della balaustra in mattoni del Belvedere di via Torquato Tasso. Allertammo i vigili del fuoco che intervennero tempestivamente e, di concerto con gli operatori della Napoli Servizi e della Protezione civile, questi decisero, vista la pericolosità, di transennare e interdire non solo il Belvedere ma anche gli storici Gradini Tasso. Oggi – attaccano i due azzurri - apprendiamo a mezzo social dall’assessore al ramo Tiziana D’Aniello e da qualche collega di maggioranza, che l’area del belvedere è stata bonificata. Ci saremmo aspettati prima la messa in sicurezza ed il ripristino dello stato dei luoghi, poi la bonifica. Oltre all’inutile spreco di risorse, abbiamo esposto i giardinieri della Municipalità a dei grossi rischi sul lavoro in quanto l’area è ancora interdetta». Insomma, il verde sarebbe stato curato in un’area che avrebbe dovuto essere tuttora recintata e resa inaccessibile per la sua pericolosità.

La presidente della Quinta Municipalità, Clementina Cozzolino, esponente del Partito Democratico, giustifica così l’accaduto: «Noi come Municipalità non abbiamo ricevuto la nota della Protezione civile sul fatto che la balaustra fosse pericolante, ma ci risulta che solo la parte sottostante sia stata interdetta. I giardinieri che sono intervenuti sulle aiuole, non hanno di certo operato sulla balaustra. Sarà mia premura organizzare un incontro con la presidente della Prima Municipalità, Giovanna Mazzone, dato che si tratta di un territorio in comune. Faremo un punto su quelli che sono i tratti interessati tra il belvedere e la scalinata, perché attualmente non ci sono transenne, né reti o altro che delimiti l’area. La nota di Protezione civile interdice i gradoni sottostanti perché lì si trova una parte di muro pericolante. Il documento non cita la balaustra in sé. La parte sottostante è di competenza della Municipalità di Chiaia, quella sovrastante – dove si trova la balaustra – è di competenza della Municipalità 5 Vomero-Arenella. Andrà quindi dapprima ripristinato una sorta di transennamento. Purtroppo le comunicazioni riguardanti la balaustra non ci sono pervenute per un errore di comunicazione della Protezione civile: risulteremmo tra i destinatari ma non ci hanno inviato la nota; formalmente io non ho protocolli o lettere. Non eravamo a conoscenza della situazione».

Quindi, si sarebbe trattato di un errore di comunicazione da parte della Protezione civile, con il solito conflitto di competenze. Un mezzo pasticcio che la presidente del parlamentino vomerese promette di risolvere presto come già è stato fatto per San Martino: «Siamo intervenuti sul Belvedere di San Martino in sinergia con l’assessore all’Urbanistica, Laura Lieto, con il Servizio valorizzazione città storica, e grazie al Pnrr strade, per rimuovere in tempi brevi quella transenna. Faremo adesso un sopralluogo sia per la balaustra di via Aniello Falcone (anch’essa pericolante come già segnalato da Il Mattino ndr) che per quella di via Tasso, applicando la stessa metodologia utilizzata per rimuovere anche queste criticità. I fondi li troveremo. Su San Martino con 10mila euro abbiamo risolto un problema importante con i seguenti interventi: consolidamento della balaustra, sistemazione della verniciatura, applicazione della vernice antigraffiti e pulizia totale. Mi sento di dire che faremo il sopralluogo già a partire dalla prossima settimana. L’assessore all’Urbanistica Laura Lieto su questo ci ha dato una grande mano». La speranza è che si faccia presto affinché Napoli smetta di essere, come ormai da troppo tempo, la città delle “cartoline” negate.