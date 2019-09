Napoli, binari del tram come parcheggio: San Giovanni ostaggio della sosta selvaggia

Sabato 21 Settembre 2019, 16:56

Lungo il corso di San Giovanni a Teduccio, nella periferia orientale di Napoli, le automobili invadono costantemente i binari del tram posti sulla carreggiata utilizzabile anche dai veicoli. La sosta selvaggia crea incredibili disagi e diverse situazioni di pericolo. Da oltre tre anni la linea tramviaria numero 2, gestita dall'ANM Napoli, è sospesa per i complessi lavori di riqualificazione dell'asse viario verso il centro della città.Il deposito dei tram è posizionato proprio su corso San Giovanni, all'altezza della stazione FS San Giovanni-Barra, capolinea della linea metropolitana che permette di raggiungere Pozzuoli. Scomparsi i tram, gli incivili ne approfittano per sostare il proprio veicolo, occupando la carreggiata e costringendo chi percorre il corso a invadere la semicarreggiata opposta. Le violazioni si registrano nel tratto subito dopo, venendo dal centro, via Ponte dei Francesi: buona parte della carreggiata è occupata, in entrambi i lati, da qualsiasi tipo di veicolo sottraendo spazio anche agli autobus per la fermata in sicurezza. In realtà anche il tratto del corso non interessato dai binari è completamente invaso da veicoli in divieto di sosta. Non mancano bancarelle e merci esposte su marciapiede e carreggiata: sono numerosi i negozianti che occupano il suolo pubblico sottraendo spazio ai passanti, specie a chi necessita di maggiore attenzione come persone con disabilità e bambini.Situazione difficile anche in corso Nicolangelo Protopisani, ovvero la strada che ospita la facoltà di ingegneria dell'Università Federico II e che accoglie i «cervelloni» da tutto il mondo nei laboratori della Apple Developer Academy le cui lezioni iniziano tra pochi giorni. Auto parcheggiate su entrambi i lati riducono una strada a doppio senso ad una sorta di vicoletto.La sosta selvaggia, specie nelle ore di punta, rende le strade di San Giovanni trafficate e insicure da percorrere. Uno dei punti più critici è largo Tartarone, ovvero l'incrocio di corso San Giovanni e via Ferrante Imparato, dove le auto lasciate in doppia fila rendono difficile svoltare in condizioni di sicurezza. La problematica si registrava anche quando i tram attraversavano regolarmente il corso. C'è chi pensa che per contrastare l'inciviltà siano necessari dei dissuasori a protezione dei binari, chi invece è sicuro che occorra “solo” più vigilanza.