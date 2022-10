Napoli, bipiani e lotto 10 di Ponticelli: i fondi non bastano, rivisti i progetti

L'aumento dei prezzi mette in difficoltà il settore edilizio e incide, di conseguenza, sugli interventi di rigenerazione urbana attesi da anni in città. Basta guardare i due progetti che riguardano Ponticelli, il popoloso quartiere nella zona orientale di Napoli: il nuovo eco-quartiere al posto del "campo bipiani" e la rigenerazione del complesso di case popolari in via Scarpetta. Il Comune, infatti, ha dovuto rivederli avendo a disposizione soltanto una parte delle risorse economiche necessarie.

L'aumento dei costi dipende dalle modifiche al prezzario dei lavori pubblici regionale a sua volta dovute alle recenti novità delle politiche energetiche e industriali a livello nazionale. Per tale motivo la Regione Campania ha chiesto ai Comuni di individuare, negli interventi già finanziati, se necessario, “un lotto funzionale nei limiti del contributo assegnato”. Gli uffici di Palazzo San Giacomo hanno dovuto aggiornare i due progetti che sono stati approvati dalla giunta guidata da Gaetano Manfredi su proposta dell’assessora all’urbanistica, nonché vicesindaco, Laura Lieto.

Andiamo per ordine. Per il nuovo eco-quartiere ci sono a disposizione 23 milioni e 766mila euro del PNC, Piano nazionale per gli investimenti complementari. Esso riguarda due grosse aree comunali a ridosso di via Isidoro Fuortes tra cui anche quella attualmente occupata dai cosiddetti "bipiani", prefabbricati in amianto costruiti nel periodo post sisma del 1980. Il progetto aggiornato prevede che i 23 milioni siano utilizzati soltanto per il primo lotto che riguarda soltanto lo spazio di via Fuortes liberato dai “bipiani” nei primi anni Duemila e attualmente coperto da rovi: qui sorgeranno un edificio con settantanove alloggi, il parcheggio interrato, i servizi alla residenza e alcune aree a verde. Il secondo lotto - per il quale occorre trovare nuove risorse economiche - riguarda l'area su cui insistono ancora i fatiscenti alloggi contenenti amianto. Una volta bonificati e smantellati - come già previsto con due milioni di euro del Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli - questi lasceranno spazio a ulteriori venticinque nuovi alloggi, a un secondo parcheggio interrato, al micro-parco lungo via Fuortes, alle aree verdi e ai servizi alla residenza. Per il secondo lotto occorrono quasi 12 milioni di euro che portano a oltre 35 milioni l’importo comprensivo per riqualificare entrambe le aree.





Stessa sorte per il progetto che riguarda il complesso di via Edoardo Scarpetta, a due passi da via Argine, che è stato anch’esso rivisito. Palazzo San Giacomo ha a disposizione 36 milioni e 233mila euro del PNC con cui si prevedono lavori che riguardano i 312 alloggi comunali del cosiddetto "comprensorio 10" di Ponticelli e alcune aree comuni adiacenti. La giunta comunale ha individuato due lotti. Nel primo rientrano la messa in sicurezza sismica degli sei edifici P4 (ovvero i corpi: a, b, c, d, e, f), la riqualificazione energetica del solo corpo A - quello più alto e con più alloggi - e la rigenerazione degli spazi pubblici di via Scarpetta. Il secondo lotto, invece, riguarda la riqualificazione energetica degli altri fabbricati e la rigenerazione degli altri spazi pubblici tra cui il parchetto e l’area sportiva di via Saba da anni abbandonati e degradati. Soltanto il primo lotto risulta già finanziato mentre occorrono altri 12 milioni e 313 mila euro per il secondo che portano a oltre 48 milioni l'importo complessivo.

Proprio in questi mesi l’amministrazione comunale ha operato per bandire e affidare i servizi di progettazione dei due interventi o le indagini necessarie. Un lavoro complesso per riconsegnare vivibilità, sicurezza e decoro a due aree del quartiere di Napoli Est da tempo degradate e abbandonate. La crisi in atto e l’inflazione chiedono un ulteriore sforzo per individuare le risorse necessarie senza le quali molti spazi non potranno essere recuperati né riqualificati.