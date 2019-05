Napoli, via alla bonifica di via De Roberto: «Ma c’è ancora tanto da fare»

Sabato 18 Maggio 2019, 15:28

Eppur si muove! Dopo le inchieste, le denunce dei cittadini e le richieste di interventi, gran parte dei rifiuti è stata rimossa da via De Roberto a Poggiroeale. La pulizia è avvenuta soprattutto nell’area di ingresso e di uscita della strada da tempo diventata una discarica a cielo aperto. La spazzatura, però, permane ancora nella parte centrale, dove sono in corso i lavori per i sottoservizi.«C’è ancora tanto da fare - afferma l’attivista Giovanni Gemito - ma questo è già un primo passo. L’emergenza resta e proprio per questo gli abitanti del territorio hanno pensato alle ronde notturne. Sorvegliare in prima persona la strada è una delle alternative, ma non basta: avvertiamo forte la necessità di avere accanto le istituzioni, speriamo che i riflettori restino ancora accesi su Napoli Est».