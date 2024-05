Passo spedito per le bonifiche nella zona Est di Napoli: dopo anni di stallo si mette mano al piano che comprende numerose aree del Sin Napoli Orientale. Sul solco del recente accordo tra Comune, Ministero della transizione ecologica e altre istituzioni si accelera per mettere in campo verifiche e misure contro l'inquinamento della falda e dei suoli pubblici e privati tra cui capannoni, impianti industriali e spiagge.

A muoversi è Palazzo San Giacomo che - escludendo la bonifica della falda affidata alla Sogesid con l'intesa di dicembre scorso - dovrà portare avanti gli altri interventi. Il sito di interesse nazionale di Napoli Est include, nei suoi 830 ettari, terreni abbandonati, realtà industriali e spazi residenziali dei quartieri Barra, Ponticelli, San Giovanni a Teduccio e Gianturco. Tra questi l'ex Corradini, il depuratore di Napoli Est, il deposito Anm Stella Polare, le spiagge di San Giovanni e l'ex Icm, oggi usato per lo stoccaggio dei rifiuti. Il pacchetto delle misure - costo complessivo 35,3 milioni di euro - prevede anche la caratterizzazione dei fondali del porto di Napoli - in capo all'Autorità del Mar Tirreno Centrale - e misure per diversi altri luoghi pubblici come gli arenili e l'ex depuratore di San Giovanni a Teduccio.

A occuparsi della fase di progettazione sarà un'impresa che ha sede in provincia di Alessandria, in Piemonte: la realtà, come emerge dal sito web, ha oltre venti anni di esperienza nel settore e ha operato anche nell'ex Sin Litorale Domizio e Agro Aversano. Nello specifico, ai professionisti esterni sono stati appena affidati i servizi di ingegneria e architettura per eseguire le indagini ambientali, la redazione e l'esecuzione di piani di indagini preliminari e i piani di caratterizzazione e quelli utili per la redazione delle analisi di rischio e dei progetti di bonifica.

Tali attività potranno riguardare siti già caratterizzati così da aggiornare verifiche ormai datate oppure per rispondere a nuovi utilizzi. A ben vedere l'accordo quadro attivato dall'ente di piazza Municipio, che sarà valido fino al 2026, può includere anche superfici non comprese nel perimetro del Sin Napoli Orientale.