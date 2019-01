Boom di richieste di risarcimento, le buche ci costano dieci milioni all'anno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 25 Gennaio 2019, 07:00

Nell'ufficio di via Verdi il presidente della commissione mobilità va avanti e indietro come un leone in gabbia. Ha appena fatto un po' di conti: incrociando i dati dei bilanci e la documentazione disponibile, ha scoperto che in media ogni anno il Comune di Napoli è costretto a pagare dieci milioni di euro sotto forma di risarcimenti per i danni alle persone e alle auto che finiscono dentro una buca. «Il dato è ufficioso, aspetto che l'Avvocatura risponda alla mia richiesta in via formale prima di convocare una commissione su questo tema. Ma se i dati sono quelli che ho acquisito sono sconcertato, allibito, frastornato. Mi sembra assurdo», tuona Nino Simeone.