I buchi neri del reddito di cittadinanza: «Ecco i primi abusivi a Secondigliano»

Martedì 30 Aprile 2019, 07:30

«È un bravo muratore. A nero lavora con un architetto. Gli passa una ventina di lavori ad opera chiusa all'anno. Prende il reddito di cittadinanza». E ancora: «È a nero in uno scasso e prende 250 euro a settimana, ha moglie, non ha figli. Vive in un alloggio popolare, ha preso 900 euro (compresi gli arretrati) per il reddito di cittadinanza». La denuncia arriva via Facebook e a farla non è uno qualsiasi, ma Domenico Lopresto che gestisce un Caf a Secondigliano e rappresenta l'Unione degli inquilini. Il mese scorso aveva spiegato: «Qui arrivano tanti lavoratori a nero, tanti ambulanti che hanno banchi nei mercatini della zona. Tutti presentano la richiesta del reddito. Hanno le carte in regola, almeno formalmente, avranno i soldi». Una previsione facile da centrare e adesso, giorno dopo giorno, il sindacalista dalla sua pagina social, cita una serie di casi. E poi spiega: «I nomi, ovviamente non li posso fare, io non sono un poliziotto ma il fenomeno è sotto gli occhi di tutti. Vedremo cosa succederà con i controlli».