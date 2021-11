Napoli, buoni spesa 2021: online le modalità di adesione dei Caf e delle attività commerciali

Da oggi, 22 Novembre 2021 i Caf della città di Napoli, possono accreditarsi quali intermediari verso i cittadini per l'invio delle domande per richiedere il buono spesa 2021 di prossima emissione.

Quest'anno i Caf accreditati possono accedere al modulo online per la richiesta dei buoni spesa solo con le credenziali Spid dei singoli operatori. I Caf possono accreditarsi a partire da oggi, utilizzando l'apposito modulo online sul sito del comune all'indirizzo: www.comune.napoli.it/caf-buoni-spesa.

Successivamente alla richiesta di adesione, saranno inviate le modalità di accesso e utilizzo dell'applicativo online per inviare le richieste dei buoni spesa.



APPROFONDIMENTI IL SOSTEGNO Napoli, l'assessore Trapanese: «In arrivo bonus spesa entro... I CONTI PUBBLICI Debiti Comune di Napoli, rate più leggere e risparmio di 30... I CONTI PUBBLICI Comune di Napoli, il rilancio: «Alla Cassa depositi pezzi di...

Sempre da oggi 22 Novembre, è possibile inviare richiesta di adesione anche per i punti vendita per i beni di prima necessità, in vista dell’imminente erogazione dei buoni spesa dicembre 2021.

Le attività commerciali quali minimarket, supermercati e attività affini, possono accreditarsi utilizzando l'apposito modulo online all'indirizzo www.comune.napoli.it/adesioni-buonispesa2021. Quest’anno le attività commerciali aderenti, forniranno gratuitamente agli aventi diritto al buono spesa 2021, un piccolo dono natalizio.

Successivamente alla richiesta di adesione, saranno inviate le modalità di accesso e utilizzo dell'applicativo online per il controllo dei buoni spesa.