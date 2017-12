Bus fermi, tutti a piedi a Capodanno: de Magistris «chiama» il prefetto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 28 Dicembre 2017, 10:10 - Ultimo aggiornamento: 28-12-2017 10:10

Il rischio del Capodanno senza corse notturne del metrò e con i bus a mezzo servizio è sempre più concreto. I sindacati disertano in massa l'incontro con de Magistris a Palazzo San Giacomo. Estremo tentativo per cercare di sbloccare i prolungamenti del 31 dicembre. All'appello del primo cittadino rispondono solo Filt Cgil, Usb e Federmanager, mentre tutti gli altri (Fit-Cisl, Uiltrasporti, Uglfna, Faisa Cisal, Orsa e Faisa Confail) danno forfait: «Viste le azioni intraprese dal Comune e dall'Anm con la presentazione al Tribunale di Napoli della richiesta di concordato preventivo spiegano in una nota - riteniamo supefluo partecipare alla riunione». Tra i motivi del diniego, il flop della ricapitalizzazione da parte del Comune. «Non ci sono più le condizioni aggiungono, poi - per fare i prolungamenti». Disponibilità a proseguire le trattative in sede aziendale, invece, sulle altre misure del risanamento: dalla lotta all'evasione alla mobilità del personale.Le corse notturne di Capodanno, intanto, diventano una missione quasi impossibile. Difficile prolungare gli orari senza un accordo unitario tra tutti i sindacati. La palla adesso passa alla Prefettura, alla quale il Comune si è rivolto per cercare di sbloccare la situazione. Anche perché in ballo ci sono anche esigenze di ordine pubblico. Mentre in soccorso di Anm è scesa in campo anche Eav. Ma, a meno di una svolta in extremis, domenica, i pullman Anm si fermeranno alle 18,30, mentre la Linea 1 e le funicolari circoleranno fino alle 20. Il servizio riprenderà la mattina del primo gennaio dalle 6 alle 13. Quindi, i mezzi torneranno in circolazione direttamente il 2 gennaio.Immaginabile il caos che si creerà la notte del 31, con migliaia di cittadini e turisti attratti dalle discoteche e dagli eventi sul Lungomare. Il rischio che senza la valvola di sfogo del metrò il traffico possa impazzire è elevato. Senza contare i possibili disagi per la presenza in strada dei botti esplosi. I sindacati non sono contrari ai prolungamenti, ma per riprendere le trattative si aspetta la nomina dei commissari dal Tribunale fallimentare, attesa a ore. La camera di consiglio per l'ammissione al concordato preventivo si riunisce oggi. I rappresentanti dei lavoratori chiedono garanzie sul pagamento degli straordinari. Se il Comune non ha ancora pagato i premi di risultato 2016, questo il ragionamento, chi assicurerà la copertura finanziaria dei turni la notte di Capodanno? In ballo ci sono 3-400 euro a lavoratore.