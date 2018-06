Tagli e poche corse, nelle periferie di Napoli dilagano i pulmini fuorilegge

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 28 Giugno 2018, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 28-06-2018 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tagli alle corse, tratte soppresse, attese bibliche alle fermate. Gli effetti peggiori della crisi dell'Anm in questi mesi li hanno vissuti soprattutto le periferie, sempre più abbandonate. E qualcuno ne ha approfittato. Dilagano ormai sempre più i pulmini abusivi. Come alla Stazione di Chiaiano della Linea 1, dove ormai è un via vai continuo di minibus bianchi nuovi di zecca, con l'aria condizionata e tutti i comfort, ma senza licenze e autorizzazioni, che servono l'area nord e i comuni dell'hinterland a prezzi ragionevoli, su percorsi analoghi a quelli delle linee Anm 162 o 165, sospese da diversi giorni. Uno o due euro per Marano o Qualiano, che per un pulmino che trasporta una quindicina di persone per volta a corsa a fine giornata possono rappresentare un discreto incasso. Un fenomeno esploso soprattutto nell'ultimo mese, dopo la sospensione delle linee bus Anm che partono dal deposito del Garittone in dismissione, segnalato dall'azienda dei trasporti alla polizia municipale, intervenuta più volte, e denunciato ieri mattina anche in commissione Mobilità dai consiglieri Matteo Brambilla (M5S) e Ciro Langella (Agorà).