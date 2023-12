Napoli, cade albero a piazza Quattro Giornate: tragedia sfiorata al Vomero

Un enorme albero è caduto al Vomero a piazza Quattro giornate. Danneggiata una vettura che era in sosta. Per fortuna nessun ferito ma solo tanto spavento per i residenti della zona che hanno sentito un forte boato. Il traffico è andato in tilt a causa del grosso fusto riverso sulla carreggiata.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno chiuso il passaggio alle auto. Operazione necessaria per rimuovere l’albero. Una tragedia sfiorata. Di fatto alle 22.30 la piazza è molto trafficata e piena di passanti.