Cade il lampadario di palazzo San Giacomo, i sindacati: «Subito verifiche negli uffici»

Martedì 28 Agosto 2018, 08:00 - Ultimo aggiornamento: 28-08-2018 08:11

Palazzo San Giacomo cade a pezzi. E anche stavolta solo per un caso non è rimasto ferito nessuno. Dopo i calcinacci che si sono staccati da due balconi tre settimane fa, e alla tromba delle scale parzialmente transennata ormai da cinque mesi, a crollare al suolo è stato un pesante lampadario nell'androne del Municipio.Nessuna avvisaglia ma un botto improvviso e violento alle 14.45 sul selciato per la caduta di uno dei tre lampadari d'epoca che abbelliscono l'ingresso principale di Palazzo San Giacomo, punto di snodo tra cortile, ascensori e scalinata, sempre particolarmente frequentato e che oggi era sgombro solo perché non tutte le attività amministrative sono riprese a pieno ritmo, essendo ancora molti impiegati ancora in ferie. Anche l'orario è stato un elemento fondamentale che ha evitato conseguenze drammatiche, essendo pausa pranzo. Chi c'era ha parlato di un «boato tremendo» che ha colto di sorpresa i presenti spaventati per l'accadimento. Le visite turistiche dell'edificio storico realizzato dall'architetto Stefano Gasse e inaugurato nel 1825, riprenderanno il 3 settembre ma dopo questo ennesimo crollo potrebbe esserci uno stop parziale per motivi di sicurezza, in attesa che tra qualche mese partano le gare per il restyling dell'intero stabile, come previsto dai fondi messi a disposizione dal governo nel «Patto per Napoli».