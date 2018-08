Lunedì 27 Agosto 2018, 17:13 - Ultimo aggiornamento: 27-08-2018 17:46

Nessuna scossa di terremoto, per fortuna. Ma la paura è stata tanta. Come il boato. Il lampadario dell'androne di palazzo San Giacomo è caduto questa mattina, tra lo sconcerto dei tanti dipendenti comunali che, come ogni mattina, si recavano al lavoro. Nessun ferito, ma è solo una casualità.