Domenica 8 Aprile 2018, 11:23 - Ultimo aggiornamento: 08-04-2018 12:42

Piovono calcinacci in via Arco Mirelli: questa mattina sono caduti dei calcinacci con dei blocchi di cemento dal cornicione della chiesa delle Carmelitane, all'altezza dell'incrocio con via Crispi. Il cedimento è stato visto da decine di persone in attesa della messa delle 11.