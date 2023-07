«Diamo un calcio alla Camorra», nasce una scuola calcio nella Onlus Figli in Famiglia

«Bisogna sfidare la provvidenza per essere schiaffeggiati dall’abbondanza» recita così un cartello esposto presso la sede della Onlus Figli in Famiglia sita a San Giovanni a Teduccio. Un luogo di accoglienza, inclusione, aggregazione, in cui anche chi ha meno sente di avere tanto: il supporto, l’amicizia, il sentirsi parte integrante di una grande famiglia. Uno spazio che diventa all’occorrenza luogo di incontri, giochi, dove i bambini fanno i compiti con l’ausilio delle tante educatrici che supportano il progetto di Carmela Manco.

Proprio nella sede di Figli in Famiglia si terrà mercoledì 5 luglio alle ore 18.30 l’evento solidale «Diamo un calcio alla camorra», organizzato dal Napoli Club Bologna, che nasce con l’intento di supportare la struttura partendo dalla creazione di una scuola calcio al suo interno. Nella Onlus sita a Napoli in Via Ferrante Imparato 111 saranno presenti svariate figure istituzionali, culturali e musicali della città. Ci sarà Sandro Ruotolo, da sempre impegnato nella lotta alla camorra, Dario Sansone dei Foja, Francesco Di Bella (24 Grana) e Andrea Tartaglia che si esibiranno nel corso della serata.

A seguire, dalle 20:30, ci sarà la cena solidale al prezzo di 30 euro a persona. Il ricavato di quest’ultima sarà interamente devoluto all’Associazione Figli in Famiglia.