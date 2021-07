«Io, ragazzina di periferia giocherò nel Calcio Napoli»

«Siamo strafelici che una bimba della periferia orientale si metta in luce per le sue qualità sportive e che le venga data una chance come questa». Salvio Russo, direttore generale del Centro Ester di Barra, è emozionato alla notizia che Grazia, 11 anni tra pochi giorni, una delle baby atlete della storica struttura dove sono cresciute generazioni di bambini e ragazzi, sia stata scelta dalla Società Calcio Napoli per entrare a fare parte...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati