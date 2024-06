Napoli, caldo anomalo è un problema per cavalli usati per carrozze: la città punta sui divieti

L'Amministrazione comunale di Napoli adotta il regolamento per la tutela degli equini in vista delle ondate di calore, pubblicata sul sito del Comune l'ordinananza del sindaco Gaetano Manfredi. Le ondate di calore e l’allerta meteo da bollino rosso rappresentano un rischio scientificamente stabilito per la salute del cavallo.

Dal 2022 con il regolamento del dressage australiano anche gli altri paesi della fascia a sud dell'Equatore, si adeguano a norme di tutela e civiltà, in Italia il regolamento delle Federazioni Equestri Estere è stato adottato giànel 2023, indicando norme e provvedimenti per sospendere/posticipare i concorsi equestri per la tutela dei cavalli in fasce serali e notturne.

Anche Napoli mostra sensibilità verso gli animali adottando norme più stringenti per la tutela della loro salute in particolare, dei cavalli e altri equidi impiegati nella trazione delle vetture e nelle manifestazioni ludiche. L’ordinanza è in vigore dal 12 giugno al 15 settembre 2024 e vieta tali attività in una fascia oraria più ampia rispetto al passato, vale a dire dalle ore 12 alle ore 16, nel caso in cui la temperatura atmosferica raggiunga o superi i 30 gradi centigradi.

Un’ordinanza del 2014 fissava come soglia i 35 gradi. Lo stesso divieto nella fascia oraria 12-16 scatta anche laddove il bollettino giornaliero del “Sistema di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute” specifico per l’area urbana di Napoli, diramato dalla protezione civile regionale, preveda livelli di rischio 2 o 3.

Le nuove misure sono state adottate sulla scorta di quanto emerso da uno studio condotto dal Plinius, centro studi afferente al Laboratorio di Urbanistica e Pianificazione territoriale dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.

Il lavoro scientifico ha analizzato i mutamenti climatici della città di Napoli e i rischi che derivano, in particolare, dalle ondate di calore, misure elborate anche con la collaborazione dell’unità operativa di Igiene Urbana Veterinaria dell’Asl Napoli 1. Comportamenti a tutela e protezione degli esemplari equini, cavalli e pony, che però" non riguardano - fanno sapere dall'Ufficio stampa dell'Ippodromo di Agnano - " la nostra attività di trotto e galoppo, impianto sportivo di corse ippiche nazionali in svolgimento dopo le 18.30 e in stretto ossequio del regolamnento ufficiale vigente in tutti gli ippodromo di Italia e in accordo con il ministero Masaf". L’ordinanza, pubblicata e scaricabile dal sito del Comune, prevede per i trasgressori una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 25 a 500 euro.