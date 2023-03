Napoli sempre più al centro d'Italia e d'Europa. Partenope diventa teatro di grandi eventi concentrati nei prossimi tre mesi. Dallo sport ai ministri, dalla nazionale ai concerti, dall'Unesco al ritorno della Red Bull a Scampia. Come dimostra il boom turistico che bacia Napoli, Partenope, di questi tempi, genera appeal. Anche il calcio, con la squadra di Spalletti capolista indiscussa del campionato e dominatrice in Europa, sta aggiungendo del suo. Pallone a parte, l'interesse di grandi investitori e della politica è in fase crescente. Si tratta di un'onda positiva che andrà sfruttata nel migliore dei modi: una sfida importante per l'amministrazione Manfredi. Se saranno messe a frutto le opportunità in arrivo, magari coinvolgendo anche gli albergatori, la città potrebbe affacciarsi sulla soglia di una nuova epoca d'oro.

APPROFONDIMENTI Albergo dei Poveri di Napoli, intesa sul rilancio: «Avrà una nuova vita» Appello agli imprenditori: «Investite sulla Cultura» Sopralluogo ai Girolamini: «Presto via i ponteggi dalle facciate»

L'esecutivo Meloni invierà numerosi ministri in città, il che implicherà un'intensificazione del dialogo su temi cruciali come la riqualificazione delle location partenopee malmesse, innovazione, sicurezza o l'utilizzo dei fondi europei. A dimostrarlo, c'è anche l'attenzione mediatica di cui Partenope è epicentro indiscusso. Skytg24 si trasferisce a Castelnuovo, il 31 marzo e il primo aprile, per una serie di appuntamenti pensati per creare sul territorio un'occasione di confronto con ospiti nazionali e internazionali protagonisti della politica, dell'economia, della scienza, della cultura, dello spettacolo e dello sport. «Una città - ha detto il direttore Giuseppe De Bellis - che ha subito uno sviluppo economico, industriale, digitale, sociale e culturale negli ultimi anni. Non solo una città resiliente ma soprattutto una capitale moderna, motore del Sud Italia e attrattiva per investimenti nazionali e internazionali». Al Maschio Angioino sorgerà lo studio tv per il pubblico di studenti universitari e liceali. Fra gli ospiti, Carlo Bonomi, presidente Confindustria, Alessio Butti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'innovazione, Alessandra Locatelli, ministra per le Disabilità, Matteo Piantedosi, ministro degli Interni, Orazio Schillaci, ministro della Salute, Virginijus Sinkevicius, commissario Ue per gli Affari marittimi, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy. Un evento dell'Unesco è già annunciato in città a stretto giro. Altro appuntamento importante, il festival Euromediterraneo dell'Economia, sempre al Maschio Angioino, organizzato da commissione europea, parlamento europeo e Quotidiano del Sud per il 17 e 18 marzo con ospiti importanti tra i quali i ministri Antonio Tajani e Nello Musumeci o il vice-presidente del parlamento europeo Paolo Gentiloni.

Riflettori accesi su Napoli. Non solo le recenti grandi produzioni cinematografiche e televisive che investono su Napoli (da L'Amica Geniale a Sorrentino, da Denzel Washington a Ricciardi). Tanta musica, e di grande rilievo. Al Maradona sono attesi i Coldplay (21 e 22 giugno), Franco Ricciardi e Tiziano Ferro. Star globali, locali e nazionali, insomma. Tutto in vendita per le serate di Gigi D'Alessio (26 e 27 maggio al Plebiscito) e per i due concerti di Liberato (il primo il 16 settembre). Passando allo sport, ovviamente domina l'attesa per la probabile festa scudetto in sintonia col Calcio Napoli, coi Quartieri e Forcella già tinti d'azzurro, e con decine di richieste di visite che piovono da ambasciatori e sindaci di altre città. Il 23 ci sarà la partita della nazionale il 23 marzo. Dopo 10 anni l'Italia tornerà a Napoli per sfidare l'Inghilterra, in un remake della finale degli ultimi europei. Il giorno dopo, mister Spalletti riceverà il premio Bearzot al Maschio Angioino.