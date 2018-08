Napoli, la frenata degli hotel: torna il turismo «mordi e fuggi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 24 Agosto 2018, 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il boom dei turisti s'è bloccato, almeno negli alberghi che, per la prima volta dopo tre anni consecutivi, non registrano segnali di crescita e osservano un'impercettibile discesa dell'1% nell'occupazione delle camere.La questione viene osservata con pacatezza dal mondo degli albergatori i quali spiegano per bocca del presidente di Federalberghi Izzo che «il trend di crescita non può essere infinito e comunque i risultati raggiunti sono comunque estremamente favorevoli». Eppure quei dati rappresentano un segnale che va interpretato sia dalla categoria degli albergatori che dall'altra porzione di città che vive di turismo.