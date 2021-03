Napoli, cambia la circolazione in via Mergellina: lavori in corso

A Napoli s'istituisce un dispositivo di circolazione temporaneo in via Mergellina, nella corsia preferenziale compresa tra via Francesco Caracciolo e piazza Sannazaro, dal 8 marzo 2021 al 30 aprile 2021, per la realizzazione degli interventi di efficientamento e sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale nel territorio comunale di Napoli, “Elettrodotto 220 kV “C.P. Astroni-Fuorigrotta- C.P. Napoli Centro”, nell’ambito dell’accordo di collaborazione tra il Comune di Napoli e Terna.

Dall'8 marzo 2021 al 30 aprile 2021: istituire il divieto di transito veicolare in via Mergellina, nella corsia preferenziale controversa compresatra via Francesco Caracciolo e piazza Sannazaro e sospendere in via Mergellina, nel tratto compreso tra via Francesco Caracciolo e piazza Sannazaro, l’area riservata alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto pubblico collettivo in servizio di linea urbana ,altezza civico 208.

