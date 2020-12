Un camion abbandonato in strada e carico di ingombranti e rifiuti speciali. É quanto si registra a Ponticelli, quartiere nella periferia orientale di Napoli. Il veicolo è parcheggiato su una corsia laterale in viale delle Metamorfosi, all'altezza dell'incrocio con via Mario Pomilio e a due passi dall'Ospedale del Mare. Siamo esattamente di fronte alle palazzine popolari del «lotto O».

Il camion è carico di diverse tipologie di rifiuti ingombranti, come diversi materassi e pezzi di legno, e speciali come residui di lavori edili. Dal veicolo spuntano anche alcune tettoie mentre altro materiale è all'interno di decine di sacchi neri. Parte degli inerti è finita sulla carreggiata visto che il camion è leggermente inclinato a causa del danno alla ruota posteriore destra. Proprio accanto al veicolo zeppo di rifiuti è parcheggiato un altro camion in stato di abbandono: ha i finestrini aperti e la parte posteriore risulta sporca con calcinacci. Entrambi visibilmente in stato di usura.

A segnalare l'anomala "scoperta" è il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli attraverso un post sulla propria pagina Facebook. L'esponente di Europa Verde specifica di aver allertato gli organi preposti per «identificare il proprietario del veicolo e far rimuovere il furgone immediatamente e procedere alle denunce» sottolineando che «bisogna agire sempre più duramente contro i reati ambientali».

Si tratta dell’ennesimo ritrovamento di rifiuti nel quartiere Ponticelli, da tempo messo in ginocchio dagli sversamenti illeciti di ogni tipo di materiale. A due passi, in via Curzio Malaparte, c'è una enorme discarica a cielo aperto alimentata quotidianamente da altri rifiuti. Una situazione di degrado e pericolo che ha pesanti ricadute sul decoro dell'intero quartiere di Napoli Est e sulla salute dei cittadini visto che, in più occasioni, sono state appiccati roghi che hanno coinvolto i rifiuti.

