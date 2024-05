Napoli, prosegue la campagna antiviolenza “Sos 1523 Salvatutti”

Sono tantissimi gli adesivi nei locali pubblici della città che sono stati distribuiti invitando a segnalare al numero 1523 ogni episodio di violenza. Si tratta della campagna contro ogni forma di violenza “Sos 1523 Salvatutti” che, come ha ricordato Angelo Pisani, avvocato partenopeo e presidente dell'associazione NoiConsumatori, «punta a fornire assistenza anche agli uomini che, così come tante donne, sono vittime di violenza, un fenomeno in costante crescita».

Prosegue così a Napoli la campagna «a tutela - come precisano i promotori - di tutti gli esseri umani, senza discriminazioni e differenze di alcun genere o età».

In una nota, Pisani ricorda l'impegno, su questo terreno, della coordinatrice del progetto, Angela Russo, avvocato, «nel tutelare anche i diritti degli uomini».