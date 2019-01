Arrivano le campane interrate: «Mai più rifiuti in strada nel cuore di Napoli»

Venerdì 4 Gennaio 2019, 14:46 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2019 14:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da oggi nella zona di Porta Capuana i cittadini potranno conferire vetro, carta e plastica nelle nuove campane interrate. Il progetto si estenderà successivamente in tutto il centro storico del lotto Unesco. «Ho curato personalmente - ha detto l'assessore all'Ambiente del Comune di Napoli, Raffaele Del Giudice - il progetto per installare queste campane in tutta l'area ricadente nel centro storico Unesco così che i cittadini potranno conferire tutti i giorni e in qualsiasi orario i materiali contribuendo all'estensione della raccolta differenziata e al decoro urbano». Dall'assessore un ringraziamento ad Asia (Azienda di igiene urbana) «per lo sforzo operativo e tecnico».Il progetto complessivo si avvale di 5 milioni di euro di finanziamento del Patto per Napoli. Complessivamente saranno 45 le attrezzature a scomparsa che saranno installate nel centro storico di Napoli e seguono quelle già presenti nei quartieri di Vomero e Posillipo. «Siamo - ha aggiunto Del Giudice - a un punto di svolta importante perché abbiamo raggiunto il 38 per cento di differenziata e ci avviamo verso i livelli delle grandi città d'Europa. Mi appello ai cittadini - ha concluso - affinché utilizzino queste attrezzature e le 10 isole ecologiche che in questi anni abbiamo realizzato e affinché non diano ascolto alle fake news ma affinché si informino bene perché gli impianti di compostaggio così come la differenziata sono utili, ecologici e soprattutto creano un piccolo abbassamento della tassa rifiuti che noi intendiamo realizzare».