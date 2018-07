Ferie e quiz difficili, duemila prof disertano il concorso per presidi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 24 Luglio 2018, 07:30 - Ultimo aggiornamento: 24-07-2018 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un mezzo flop e soprattutto l'occasione per far emergere molti dubbi sul futuro della scuola. Negli istituti della Campania che hanno ospitato i partecipanti al concorso per dirigenti scolastici non si è presentato oltre il 30 per cento, sebbene si tratti del primo concorso dopo oltre sei anni. Tra coloro che ieri mattina hanno sostenuto la prova c'era anche Annamaria Palmieri, assessore all'Istruzione del Comune di Napoli.Gli iscritti, secondo i dati forniti dal direttore dell'Ufficio scolastico regionale Luisa Franzese, «erano 6.082 mentre i presenti sono risultati 4.107, cioè il 67 per cento». Il resto è rimasto a casa o, meglio, al mare, visto che gran parte non si è presentato «perché già partito per le ferie e poco invogliato dalla difficoltà dei test», come confermano alcuni partecipanti. Il dato di partecipazione campano è migliore rispetto ad altre città dove si è toccato il 40 per cento delle assenze, ma in fin dei conti è proporzionato al fatto che nella nostra regione c'è il numero più elevato di iscritti.