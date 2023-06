Il nuovo piano accosti nei porti del litorale campano è una realtà. Uno strumento per razionalizzare le vie del mare con un unico filo conduttore: offrire servizi adeguati in assoluta sicurezza. Una verifica dettagliata degli orari, per alleggerire le pressioni di arrivi e partenze nelle ore clou. È il caso, ad esempio di Capri, dove la concomitanza di più attracchi di traghetti e aliscafi generava sulla banchina resse incontrollabili e pericolose. Con il nuovo piano, armonizzando gli orari, arrivi e partenze saranno meglio distribuiti.



Il confronto è durato più di due mesi: si è trattato di conciliare le richieste provenienti dal territorio, soprattutto da Capri, Positano e Amalfi, con gli spazi a disposizione e, soprattutto, con le verifiche tecniche fatte dagli uomini della Guardia Costiera. Soddisfatto il governatore Vincenzo De Luca: «Il risultato di riorganizzazione del quadro accosti, dopo oltre venti anni, consente di garantire i servizi di mobilità nel rispetto delle condizioni di sicurezza dovute alle caratteristiche delle singole infrastrutture portuali. Solo la grande disponibilità ed il senso delle istituzioni di tutti gli attori coinvolti ha consentito, dopo un lavoro estenuante, l’individuazione degli orari per garantire nei diversi porti della Campania oltre 500 corse con le isole, la costiera amalfitana e la penisola sorrentina e riguarda in particolare i porti di Amalfi, Positano, Capri e Sorrento. Da mesi stavamo definendo il problema degli attracchi e anche questo è un aiuto allo sviluppo sostenibile del turismo nella nostra regione».

Un lavoro estenuante condotto con determinazione dal presidente della commissione Trasporti della Regione, Luca Cascone. «Era un passo in avanti che si doveva fare. Sono stati limati minuti negli orari per evitare pericolose sovrapposizioni di arrivi e partenze. Abbiamo impiegato mesi ma il risultato complessivo, solo con piccoli tagli, soddisfa le esigenze di tutti». Il lavoro ha coinvolto la Regione; le Capitanerie di Porto di Napoli e Salerno, con particolare attenzione ai porti di Amalfi, Positano, Capri e Sorrento; oltre che tutte le compagnie che esercitano servizio di trasporto passeggeri. «Il piano accosti - aggiunge Cascone - consentirà di fornire un servizio di mobilità completo per pendolari e turisti per le isole e per le costiere della nostra regione».

Le verifiche nei porti e sugli spazi sono state eseguite dagli uomini della Guardia Costiera. «I nostri responsabili delle Capitanerie di porto - ha detto l’ammiraglio Pietro Vella, direttore marittimo della Campania - hanno profuso un grande impegno e il coordinamento dei comandanti è stato utilissimo in un clima di collaborazione istituzionale e di condivisione per arrivare a un risultato così importante che ha come pilastro fondamentale la sicurezza». E gli armatori? La dichiarazione congiunta è affidata a Salvatore Ravenna, direttore di Acap, l’associazione del cabotaggio. «Vorrei ringraziare innanzitutto il presidente Cascone. Questa vicenda - osserva - dimostra che quando si vuole raggiungere un risultato ci vuole impegno e determinazione. Il nuovo quadro accosti consentirà più servizi e puntualità sulle vie del mare».

De Luca ha anche reso noto che entro fine mese si procederà all’affidamento dei servizi per il Metro del Mare. Un affidamento che questa volta sarà triennale e cioè fino all’estate del 2025. E infine le infrastrutture. Per migliorare le condizioni di sicurezza nei porti della Campania, dopo i 150 milioni di euro già investiti nella precedente programmazione, la Regione ha annunciato che quest’anno verrà pubblicato un nuovo bando per finanziare ai Comuni ulteriori interventi di manutenzione straordinaria ed ampliamento nei porti della Regione, partendo da quello dell’isola di Capri.