Ecco campetto nel parco Merola: si avvera un sogno a Ponticelli

Prendono il via i lavori per la realizzazione del campo di calcetto nel «parco Merola» di Ponticelli, quartiere della periferia est di Napoli. Al momento è stato praticato uno scavo iniziale intorno allo spazio rettangolare al centro degli alloggi popolari sulle cui facciate sono state realizzate, nel corso degli ultimi anni, diverse opere di street art.

Al centro del complesso di edilizia residenziale di viale Aldo Merola sarà realizzata una vera e propria area attrezzata che sostituirà la “fredda” colata di cemento ai piedi del murales degli street artist siciliani Rosk&Loste nel quale sono raffigurati proprio due ragazzini che giocano a pallone. Sono stati proprio i giovanissimi residenti ad aver chiesto, nel corso degli anni, uno spazio adeguato alle loro esigenze di svago e divertimento: l'arte del «Parco dei Murales» ha dato loro voce affinché si realizzasse un sogno sintetizzato negli enormi faccioni sorridenti degli adolescenti che cercano di conquistare la palla da gioco.

Poche settimane di lavori per tornare a divertirsi in sicurezza. Gli interventi prevedono la realizzazione di idoneo sottofondo in malta autolivellante sull'area di circa cinquecento metri quadrati e di una pavimentazione sportiva in gomma così come l'installazione della recinzione del campetto con una rete di plastica. Altresì saranno installate le porte da calcetto, tracciate le aree di gioco e posizionati panchine e cestini per la raccolta dei rifiuti. Molto da fare per il decoro del complesso residenziale: l'illuminazione è scarsissima - non ancora implementata con i nuovi punti luce a led - e il verde necessita di maggiore cura e pulizia.

Lo spazio del «parco Merola» è tra i cinque interessati da lavori di riqualificazione così come previsto da una delibera della giunta del Comune di Napoli del 2017. Dopo l'inaugurazione dell'area attrezzata del «Rione Santa Rosa» (Barra) - avvenuta a novembre alla presenza del sindaco de Magistris - gli interventi interessano anche altre strutture sportive all'aperto di Napoli Est. Parliamo di quelle in via Volpicella (Barra) - campetto rifatto ma lavori non ancora ultimati - e quella in via Lago Fusaro (Ponticelli): qui è stato rifatto il campetto in erba sintetica e si sta lavorando sull'area da bocce proprio in queste ore. Cantiere aperto ancora per una settimana. Anche l'area attrezzata nel rione Pazzigno (San Giovanni a Teduccio) rientra tra questi: il maltempo ha rallentato gli interventi ma si conta di chiuderli nei prossimi giorni.

Si tratta di impianti di competenza della VI municipalità (Barra, Ponticelli, San Giovanni a Teduccio) per la cui manutenzione straordinaria è stata prevista una spesa di 363mila euro. Vandalizzati e colpiti da incuria potranno essere presto “riconsegnati” alla cittadinanza e soprattutto ai giovanissimi della periferia orientale. Alcuni di questi dovrebbe essere assegnati dopo apposito bando di gara così da assicurare pulizia, decoro e manutenzione.

